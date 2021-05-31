السيطرة على حريق بمصنعين في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق بمصنعين بالعاشر من رمضان.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بنشوب حريق داخل أحد مصانع "الفوم" كائن بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وامتداده إلى مصنع مجاور للمصنع المشار إليه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.

وأشارالفحص المبدئي، إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بالمصنع الأول المكون من ثلاث طوابق، وأدى إلى حدوث تلفيات بصالة الإنتاج وبعض المواد الخام بالمصنع، وامتداد النيران إلى 3 تنكات كيروسين أعلى سطح المصنع الثانى المكون من طابقين.

وجارٍ حصر التلفيات وفحص تراخيص المصنعين، وإخطارالمعمل الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية.