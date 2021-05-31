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البرلمان التونسي يعقد اليوم جلسة لمساءلة 6 وزراء

رويترز
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:09 ص

أعلن البرلمان التونسي أنه سيعقد اليوم جلسة عامة لمساءلة 6 وزراء من حكومة هشام المشيشي.

وفي بيان نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال البرلمان إن "مجلس نواب الشعب سيعقد جلسة عامة غدا الاثنين في الـ 9 صباحا، لتوجيه أسئلة شفهية من عدد من النواب إلى 6 وزراء بالحكومة".

وأضاف أن "الوزراء الذين ستتم مساءلتهم هم وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، ووزير السياحة، ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، ووزير الشؤون الدينية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية".


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