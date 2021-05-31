إيطاليا: حكومة الوحدة نقطة تحول حاسمة بعملية استقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن ليبيا تشهد "نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظي المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة"، في إشارة إلى تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في شهر مارس الماضي.

وشدد دي مايو، في خطابه بمنتدى الأعمال الإيطالي-الليبي بمشاركة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي يزور روما حاليا، على أن "حكومة الوحدة الوطنية هي بالنسبة لنا اليوم محاور يمثل البلد بأسره، ومعها يمكننا ونريد التخطيط للاستثمارات القادمة في كل التراب الليبي"، وفقا لوكالة "اكي" الإيطالية.

وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا "لم تتخلَّ أبدًا عن ليبيا"، حيث "واصلت السفارة (في العاصمة طرابلس) دائمًا العمل حتى في أصعب اللحظات".

وقال: "الآن نحن ملتزمون بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة تفعيل وشيكة للقنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان. وفي الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا".