دبي ترسل طائرة تحمل مستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا في بنجلاديش

غادرت دبي طائرة مساعدات متوجهة إلى بنجلاديش لدعم القطاع الصحي ودعم جهوده الرامية لمكافحة وباء الكوليرا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، اليوم الإثنين، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتسيير الطائرة التي تحمل أكثر من 50 طناً من المستلزمات الطبية التي وفّرتها المدينة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مجموعات الكوليرا التي قدمتها المنظمة من مستودعاتها في المدينة العالمية، للمساعدة في الحدّ من تفشي وباء الكوليرا في بنجلاديش.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور باردان جونج رانا: "لا ينبغي لنا أن نتجاهل الأمراض المعدية مثل الكوليرا في الوقت الذي تنشغل فيه قطاعات الخدمات الصحية بمكافحة وباء (كوفيد-19)، إن ملايين الأشخاص في بنجلاديش ما زالوا عرضة لخطر الإصابة بمرض الكوليرا، وينبغي أن تستمر الجهود الرامية للسيطرة على تفشي هذا المرض".

وقال رئيس فريق العمل اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي روبرت بلانشارد: "استجابةً للاحتياجات الصحية المستمرة في بنجلاديش، قامت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بإرسال 7ر50 طنًا من المساعدات العاجلة تشمل مجموعات الكوليرا من مركزها اللوجيستي في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية".

وأضاف بلانشارد: "الأطفال دون سن الخامسة يعانون من أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا والتي تمثل ما يقرب من نصف الوفيات، حيث يقدر معدل الوفيات بين الأطفال من سن عام واحد إلى خمسة أعوام بأكثر من 10 أضعاف معدل الوفيات لدى البالغين، والنشر الفوري لهذه الإمدادات الطبية المنقذة للحياة يُشكّل أمراً حيوياً لجهود منظمة الصحة العالمية المستمرة للاستجابة للطوارئ الصحية، خاصة أننا نستجيب أيضاً للطلبات الهائلة المرتبطة بوباء عالمي".