الحكومة عن تخفيف إجراءات كورونا: مطمئنون لكن الوضع قد ينقلب

قال المستشار نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة أزمة فيروس كورونا نابع من حالة الاطمئنان لدى لجنة إدارة الأزمة التي قررت العودة إلى المواعيد الصيفية في غلق المحال التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن الفترة التي شهدت تطبيق الإجراء الاستثنائي الخاص بغلق المحال التجارية في التاسعة مساءً كانت تستوجب هذا التحرك، مرجعًا ذلك إلى أنها كانت فترة شهر رمضان الكريم والعادات الاجتماعية التي ترتبط به، وأيضًا فترة عيد الفطر وما يشهده من تزاحم.

وأوضح أن الإجراءات الاستثنائية أتت بثمارها وأن الوضع الوبائي بدأ يشهد حالة من الاستقرار والتحسن بالمقارنة مع شهر رمضان، مستدلًا على ذلك بتراجع الضغط على الاحتياطي الخاص الأكسجين في الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه لم يتم السحب من هذا الاحتياطي على مدار الأسبوعين الماضين، لافتًا إلى توافر مليوني لتر لم يُسحب منها أي شيء، ما يبرهن - وفق المتحدث - على أن الوضع يميل إلى التحسن.

وأفاد سعد بأن نسبة الإشغال في غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية تبلغ 51%، ما يعني أن هناك 49% من غرف الرعاية شاغرة.

وعقب سعد على هذه الإحصاءات قائلًا: "هذا ما دفعنا بقدر من الثقة إلى نعود إلى المواعيد الصيفية".

في الوقت نفسه، شدد متحدث الحكومة على أن تخفيف الإجراءات لا يجب أن يكون رسالة بأن الأزمة انتهت، منبهًا بأن فيروس كورونا لا يزال حاضرًا، وأن الوضع قد ينقلب في أي لحظة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار سعد إلى تشديد العقوبات على المحال المخالفة، فبدلًا من غلقها أسبوعًا تقرر أن تكون المدة أسوعين مع إمكانية المضاعفة في حالة التكرار، مع دفع غرامة أربعة آلاف جنيه مع كل مرة تكرار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس يوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتقرر فتح وغلق المحلات صيفا، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZWC7kopo_s