الرئيس: نبذل جهدا كبيرا من أجل تثبيت التهدئة وندعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة اعمار غزة





السيسي يؤكد ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير





ويشدد على تمسك القاهرة بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت



الوفد الأمني يطلع قيادات الفصائل الفلسطينية على جهود القيادة السياسية لدعم حقوق الفلسطينيين



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

ونقل اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة للشعب الفلسطينى خلال زيارته الحالية لغزة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

وبتوجيهات من الرئيس السيسي، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل و إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، وعدد من نخب وقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة.

وأطلع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل قادة القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الجهود المبذولة من القيادة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة اعمار المناطق المتضررة في القطاع، وبحث ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية.

ونقل الوزير عباس كامل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن زيارته تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية للبناء على وقف إطلاق النار وبحث ملف إعادة الإعمار في غزة.

فيما أكدت قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية احترامها لدور مصر التاريخى والريادى الداعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، موجهين الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهد المبذولة لدعم حقوق الفلسطينيين.