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تحدث رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، عن الطرد الذي تعرض له العربي بدر، لاعب فريقه أمام الزمالك.

لعب فريق الجونة أمام الزمالك منقوص بسبب تعرض العربي بدر للطرد بعد وقوعه أمام منطقة الجزاء وحصوله على الكارت الأصفر الثاني.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «لا اتحدث عن التحكيم ولكن ما حدث لا يوصف صراحة، لابد أن يضع الحكم نفسه مكان اللاعب».

وأضاف: «العربي بدر سقط بسبب اختلال توازنه وليس للتمثيل».

وعن التعادل مع الزمالك .. أجاب: «قسمنا المباراة على فترات وفي الوقت الذي بدأنا فيه امتلاك الكرة، تعرض عربي بدر للطرد».

وأتم: «بعد الطرد أصبحنا مضغوطين ونلعب على التعادل. ورغم ذلك كان لنا فرصة أو اثنين يمكننا التسجيل فيهما».

تعادل نادي الزمالك مع الجونة سلبيا في المباراة التي أقيمت على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.