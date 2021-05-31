الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب مواد أساسية إلى سوريا

أوقفت وحدات الجيش اللبناني خلال الأيام الأربعة الماضية 13 شخصا، بينهم فلسطينيان وأربعة سوريين، كانوا يعدون لتهريب المحروقات والمواشي والطحين إلى سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن وحدات الجيش المنتشرة في شرق وشمال البلاد أوقفت اعتباراً من 27 إلى 30 مايو الجاري سبعة مواطنين وأربعة سوريين وفلسطينيين اثنين.

وأشارت إلى ضبط سبع آليات محملة بمواد معدة للتهريب إلى الأراضي السورية تتضمن كمية من البنزين وقوارير الغاز وعددا من رؤوس الماشية، بالإضافة إلى 10 أطنان من الطحين.

وحسب البيان، جرى تسليم المضبوطات والتحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن وحدات من الجيش اللبناني تقوم بشكل شبه يومي بضبط كميات من المواد المعدة للتهريب إلى سوريا وخاصةً مادتي المازوت والبنزين، وتوقف المهربين وهم من اللبنانيين والسوريين.