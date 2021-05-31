يائير لابيد: حان الوقت للتغيير وهدفنا تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

قال السياسي الإسرائيلي يائير لابيد، زعيم حزب "يش عاتيد" (هناك مستقبل)، إن الوقت حان للتغيير في إسرائيل، مشددا على أن هدف المفاوضات الجارية مع عدد من الأحزاب هو تشكيل حكومة وحدة تشمل الجميع.

وقال في إفادة للإعلام: "أعتقد أن هناك نوايا طيبة" من جميع الأحزاب المنخرطة في المفاوضات.

وأقر بوجود "عقبات"، لكنه رفض الإفصاح عن النقاط التي لا تزال تدور حولها خلافات.

ونقل متحدث باسم حزبه عنه القول في اجتماع لكتلته البرلمانية إن هناك العديد من العقبات، "وربما يكون هذا أمرا جيدا لأنه سيتعين علينا التغلب عليها معا".

وأضاف: "هذا هو أول اختبار لنا: لنرى ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى حول وسط ابتكارية في الأيام القادمة لتحقيق الهدف الأكبر".

وشهدت إسرائيل أربع انتخابات على مدار العامين الماضيين، إلا أنها لم تسفر عن تشكيل حكومة مستقرة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 23 مارس، ومن ثم قام رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين بتكليف لابيد بالمهمة.

ويعمل لابيد للحصول على دعم أحزاب صغيرة متباينة التوجهات السياسية، ولكنها تُجمِع على السعي للإطاحة بنتنياهو.

وينتهي تكليف لابيد لتشكيل الحكومة منتصف ليل الأربعاء.

وإذا ما نجح، فإن ذلك سينهي عهد نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009. وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999.