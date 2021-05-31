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وزير الصحة الألماني يتوقع تطعيم 90% من البالغين بحلول منتصف يوليو

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:27 ص

يتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان أن يتلقى 90% من البالغين الراغبين في التطعيم ضد كورونا لقاحا بحلول يوليو المقبل.

وذكر شبان في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس الأحد أنه يتوقع أيضا أن تتراوح نسبة الاستعداد بين البالغين لتلقي اللقاح بين 70 و75%.

وأشار شبان إلى السرعة التي تسير بها حملة التطعيم في ألمانيا، حيث كانت نسبة المطعمين حتى عيد القيامة (مطلع أبريل الماضي) 12% من إجمالي عدد السكان، بينما ارتفعت إلى نحو 40% بحلول عيد العنصرة (قبل أسبوع).

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، بلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن آ 42.2%، وبلغت نسبة من تلقوا تحصينا كاملا من جرعتين 17.1%.


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