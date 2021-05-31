شعراوي يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة بالخانكة

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع إنتاج الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة في ختام جولة الوزير اليوم لمحافظة القليوبية.



وخلال الجولة تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعض عنابر التربية للفراخ وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي حيث استمع شعراوي والهجان الي شرح تفصيلي من القائمين علي المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والاجراءات المقبلة.



حيث تم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة.



ولفت إلى أن الوزارة تسعي لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأراضي الغير مستغلة في إقامة أنشطة صناعية وتجارية توفر فرص عمل للمواطنين.



وأضاف، أن القيادة السياسية تسعي إلي توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري من مختلف احتياجاته الأساسية والاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية وعمل توازن في الأسواق مع القطاع الخاص فيما يخص أسعار السلع الأساسية للمواطنين.



ومن جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان، إن المحافظة قامت خلال الفترة الماضيه بتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية بعد أن كان اوشك علي تصفيته وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخري التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.



وأشار الهجان، إلي أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الانتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً ان المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.



شارك في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاضافة لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية .