ابتكار أداة جديدة لتطوير المحتوى العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي

قال إبراهيم الشربيني، دكتور صيدلي، والذي يعمل في مجال تطوير المحتوى العربي منذ عام 2007، إنه في ذلك الوقت لم يكن هناك شروحات أو مواد مصورة لشرح كيفية كتابة محتوى عربي جيد على المواقع أو المجلات الإلكترونية يخاطب القارئ بشكل مبسط وسلس، وينال استحسان محركات البحث وعلى رأسهم "جوجل".

يقول الشربيني: "بدأت الحكاية عندما كنت أبحث عن شروحات لتطوير وتحسين المحتوى ليتناسب مع محركات البحث (سيو) فلم أجد أي فيديو عربي يشرح كيفية القيام بذلك، الأمر الذي دفعني لتقديم أول شروحات عربية لتعليم الشباب المصري والعربي قواعد تحسين المحتوى تحت منصة seo quotation".

وأضاف أنه مع مرور الوقت والسنوات طور "جوجل" خوارزمياته بشكل كبير، وأصبح الأمر أكثر تعقيدا من جانب محركات البحث، وذلك بعد الاستخدام الخاطئ من جانب لآليات الكتابة في المدونات العربية وأيضا الأجنبية.

وأكد أنه في ذلك الوقت جاء دور أداة similar content "سيملر كونتنت"، بهدف مساعدة مقدمي المحتوى أو الكتاب في تقديم محتوى جيد، وبالتالي ينعكس الأمر بالتأكيد على إثراء المحتوى العربي والذي مازال يفتقر إلى الكثير من المعلومات الدقيقة في العديد من المجالات.

وتابع أن فكرة أداة similar content تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم أفكار للكاتب تثري موضوعه، وتجعله متكامل ملم بكل جوانبه، ما يقود إلى تصدر المحتوى القيم في محركات البحث.

وتقدم الأداة مقياس عام لجودة المحتوى المكتوب، وكذلك قياس مدى قدرة محركات البحث على فهم كل فقرة بشكل جيد.

وأشار مؤسس سيملر كونتنت، إلى أن الأداة لا تخدم الكاتب العربي فقط بل الأجانب أيضا، مؤكدا أن الأداة نالت إعجاب الكثير من المتخصصين عربيا وأجنبيا.