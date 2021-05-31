إسرائيل والإمارات تتفقان على إطلاق برامج لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت إسرائيل والإمارات، على إطلاق برامج لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم.

وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم الاثنين، أن ذلك جاء في أول اجتماع بين وزير التعليم الاسرائيلي يؤاف جالانت بسفير الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة.

ووفق الموقع، قال الوزير جالانت: "سعدت بلقاء شريك لدولة إسرائيل".

وكانت الإمارات إسرائيل وقعتا معاهدة سلام في شهر سبتمبر الماضي وبموجبها أسست الدولتان علاقات دبلوماسية بينهما.

ووقع البلدان على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة بما في ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات.