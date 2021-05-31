التلجراف: بريطانيا تدرس إلغاء خطط شهادة تطعيم كورونا

كشفت صحيفة التلجراف البريطانية، أن المملكة المتحدة تدرس إلغاء خطة إصدار شهادة تطعيم كوفيد لإثبات سلامة حاملي الشهادة عند حضور الفعاليات العامة كمباريات كرة القدم.

ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير حصري نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، عن مصادر حكومية مطلعة، قولها إن المسؤولين في المملكة يرون أنه لا توجد فرصة لتعديل القانون للسماح باستخدام هذه الشهادة داخل المملكة المتحدة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يفحص فيه وزراء بريطانيون الوضع لتحديد ما إذا كان يمكن أن تستمر خارطة طريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفع القيود كما هو مخطط له اعتبارًا من 21 يونيو في البلاد، في الوقت الذي تتبادر فيه الآمال بعودة الجمهور بأعداد أكبر إلى الفعاليات مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية.

وأعربت الحكومة البريطانية لأول مرة عن اهتمامها بإصدار شهادات تطعيم كوفيد فبراير الماضي، عندما قامت بدراسة استخدام هذه الشهادة محليًا في إطار خارطة طريق جونسون لإعادة فتح بريطانيا، وحدد الوزراء البريطانيون أن هذه الشهادة سيكتب فيها إحدى ثلاث خيارات: أن الشخص تناول اللقاح أو نتيجة اختبار سلبية حديثة أو أن الشخص لديه أجسام مضادة بعد الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن استخدام شهادة كوفيد داخل المملكة المتحدة أثار جدلا واسع النطاق، حيث حذر النقاد من أن إلزام الناس بإظهار دليل على حالتهم الصحية في المناسبات الاجتماعية قد يثير قضايا أخلاقية خطيرة.