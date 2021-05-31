الخارجية الإيرانية: نواصل المحادثات النووية بحذر

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن بلاده تواصل المحادثات النووية في فيينا "بحذر"، موضحا أن المحادثات أحرزت تقدما ملحوظا.. لكن هناك قضايا رئيسية لا تزال قائمة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عنه القول اليوم الاثنين :"لا عجلة لدينا في التوصل إلى اتفاق في فيينا كما لن نسمح بتسويف المفاوضات.

وحول الحوار مع السعودية، قال خطيب زاده إنه من السابق لأوانه كشف جزئيات الحوار للإعلام قبل التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الحوار متواصل في أجواء بناءة ونأمل التوصل إلى نتيجة بناءة أيضا.