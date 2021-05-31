 الموساد الإسرائيلي: يجب مضاعفة الأنشطة ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة - بوابة الشروق
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الموساد الإسرائيلي: يجب مضاعفة الأنشطة ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة

يوسي كوهين
يوسي كوهين
رويترز
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:29 ص

قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين، إنه "يجب مضاعفة الأنشطة ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة حتى النهاية".

وفي كلمة له خلال احتفال لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة "بار إيلان"، قال كوهين إنه "يجب العمل حتى يفهم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أنه سيدفع ثمنا باهظا".

وأضاف: "حتى تتمكن إسرائيل من مواجهة تحدياتها الأمنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعداد للعمل".

واعتبر أن "النشاط الأمني اليوم هام جدا وليس أقل أهمية من النشاطات الحربية غدا".

وأضاف: "نحن نفهم أن السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاعف خلال السنوات الأخيرة أهمية الحرب السرية".

وتابع: "جهاز الموساد يختص بإدارة معارك مستمرة.. ونحن في حالة دائمة من القتال ضد أعدائنا ومن أجل السلام".

 

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