إيطاليا تتعهد بمزيد من الدعم لليبيا للسيطرة على الهجرة

تعهدت إيطاليا بتقديم دعم إضافي لليبيا لمساعدتها في السيطرة على الهجرة، حسبما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الاثنين.

وقال دراجي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الليبي محمد الدبيبة، إن إيطاليا مستعدة لتمويل عمليات الإعادة إلى الوطن والإجلاء الطوعي من ليبيا.

وأوضح دراجي "أعتقد أنه واجب أخلاقي، لكني أعتقد أيضا أنه في صالح ليبيا أن يتم ضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين".

وتابع أن إيطاليا ستستمر في القيام بدورها إلا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بشكل أسرع وأكثر حسما.

وكثيرا ما يخاطر المهاجرون بالعبور الخطير للبحر المتوسط من ليبيا من أجل الوصول إلى أوروبا في قوارب صغيرة وضعيفة، ولا ينجو الكثيرون من الرحلة.