تشهد مدينة الإسكندرية مهرجان كتابة وسرد البحر المتوسط 2021، في دورته التاسعة تحت شعار "العودة إلى ضفاف الفلسفة" فى الفترة من 7 إلى 9 يونيو المقبل، بحضور عدد من المثقفين والفلاسفة والكتاب.



وتدور محاور المهرجان الذي ينظمه مركز الدراسات السكندرية بمكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور بالتعاون مع المقاطعة الجنوبية بفرنسا، حول التراث والفكر النقدي والسعادة في مواجهة صراع الحضارات، وكيف تكون الفلسفة أداة حاسمة للتحرر؟، وما هي السبل الحديثة للفكر الفلسفي؟



ويتناول برنامج المهرجان عدد من الفعاليات أهمها ندوة "التراث الإنساني ومساهمة العرب" وحلقة نقاشية حول التراث المتوسطي، و أخرى حول السعادة، وثالثة حول الفلسفة النقدية.



ويأتي معرض سماوات بديلة، على هامش المهرجان، بالإضافة لإقامة حفل موسيقى للمسيقار الفرنسي رافائيل إمبيرث.