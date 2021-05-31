«ممثل لكل الأدوار» على مسرح ديرب نجم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم العروض المسرحية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، وذلك في إطار الموسم المسرحي الجديد الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث استقبل مسرح قصر ثقافة ديرب نجم العرض المسرحي "ممثل لكل الأدوار" تأليف وإخراج محمود كحيلة.

تدور الأحداث حول فكرة أن الممثل الواحد من الممكن أن يقوم بكل الأدوار في العمل المسرحي، ولكن للعمل الجماعي والتآلف والتحالف موقع أفضل، يجمل الواقع ويجعل المستقبل أفضل، ويقوم الأبطال بتجسيد عدة شخصيات منهم الحاكم والمواطن، الحارس، القاضي، القائد والوزير، حيث يقوم المواطن بمحاولة لتقديم شكواه للحاكم، ولكن الوزير وأعوانه يمنعوه بقوة، ومع إصراره على مقابلة الحاكم، يقوم الحارس بقتله بزعم أنه كان يريد اقتحام القصر، ويقف الحاكم مكتوف الأيدي لا يفعل شيء، وتتبادل الأدوار بين شخصيات المسرحية فالحاكم يصبح قاضي والقاضي يصبح حاكم والمواطن يصبح وزير والوزير يصبح مواطن وهكذا، لنرى كيف يتصرف الحاكم في هذه القضية ومن يستطيع أن يحكم نفسه عند الغضب.

يستعرض المخرج فكرة تبادل الأدوار بما له من فوائد وما عليه من تحفظات في شكل استعراضي كوميدي، وبهذه المغامرة المسرحية يمكن لكل ممثل بالعرض تشخيص كل الأدوار وحينئذٍ يصبح ممثل لكل الأدوار، العرض ديكور محمد خلف، أشعار علاء عيسى، موسيقى أيمن نجم، استعراضات مجدي الفيومي، مخرج منفذ سمير عبد العظيم، مساعد مخرج حسام الحديدي، ماكياج تامر الجمال، غناء محمد السويسي، أمينة حسن، أحمد عادل، وبطولة طارق إبراهيم، دنيا مجدي، على فكرى، محمد البنا، حمادة عبد السلام، أبو زياد المصري، محمود المنسي، مجدى عادل، خالد مجدي، فرج محمد، عصمت رمضان، أمجد حسن، شهد مجدي، أمينة حسن.