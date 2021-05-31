آدم الشرقاوي: بعد لقائي بالمخرج تامر محسن لم أفكر في العودة لهوليود

أعرب الفنان آدم الشرقاوي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «لعبة نيوتن»، موضحًا أنه كان سعيد أكثر لأنه يعمل في التمثيل وليس مجرد أنه يتدرب في ورش عمل.

وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، إنه لم يكن يفهم في البداية طريقة العمل في مصر، إلا أن الجميع ساعده، مشيرًا إلى أنه عند لقائه بالمخرج تامر محسن لم يعد يفكر في العودة لهوليود من جديد.

وأضاف أنه كان يخطأ كثيرًا في الحديث باللغة العربية، إلا أن الفنانة منى زكي كانت تعدل له نطق بعض الكلمات، لافتًا إلى لمسه لحب الجمهور له في الشارع.

وعن ألطف المواقف التي تعرض لها، روى واقعة مع إحدى المعجبات، التي خلعت عنه قبعته أثناء تناوله الطعام في أحد المطاعم، متابعًا: «خدت الكاب وقالتي هو أنت بيج زي.. كنت مستغرب بس اتصورت معاها».