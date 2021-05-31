كانتاس الأسترالية للطيران تعد جوائز كبرى للمسافرين الحاصلين على لقاح ضد كورونا

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تخطط شركة الطيران الأسترالية كانتاس لمكافأة المسافرين بخصومات وحوافز أخرى إذا كانوا قد تلقوا لقاحا ضد كورونا.

وقال رئيس شركة الطيران آلان جويس لمحطة "نيوز 9" التلفزيونية الأسترالية اليوم الاثنين، إن هناك خططا لتقديم قسائم للطيران ونقاط مكافآت للمسافرين الدائمين الأستراليين، من بين مكافآت أخرى.

وسوف يتم أيضا إجراء سحب على جوائز خاصة.

وقال جويس: "نحن نفكر في منح قسائم طيران بألف نقطة وائتمانات، وسوف نقدم 10 جوائز كبرى، واحدة على الأقل لكل ولاية وإقليم، حيث تحصل العائلة المكونة من أربعة أفراد على سفر غير محدود على متن طائرات كانتاس وجيت ستار، في أي مكان في شبكة الخطوط الجوية "لمدة عام".

وقال إن شركة الطيران تريد أن يشجع البرنامج المزيد من الأستراليين على التطعيم. ودعا جويس الشركات الأخرى إلى أن تحذو حذو شركة كانتاس.

وحتى الآن، تم تطعيم نحو 2% فقط من إجمالي 25 مليون أسترالي تطعيما كاملا.

وفي الوقت نفسه، أكد جويس أنه يأمل في استئناف بعض الرحلات الدولية من وإلى أستراليا بحلول نهاية العام.

وقال إن كانتاس تعاونت مع حكومة كانبرا وعملت بالفعل على تطوير الطائرات وتدريب الطواقم.

وتم إغلاق الحدود الدولية لأستراليا منذ مارس 2020 في أعقاب بدء الوباء، مع استثناءات فقط للمقيمين والمواطنين الأستراليين.

وحتى الآن، لم تستأنف سوى حركة النقل الجوي المنتظمة مع نيوزيلندا. وحقق كلا البلدين حتى الآن نجاحا كبيرا في مكافحة وباء كورونا.