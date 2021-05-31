منع صحفي بارز من تقديم برنامجه التلفزيوني بعد انتقاد الجيش في باكستان

جرى حظر صحفي بارز من تقديم برنامجه التلفزيوني في باكستان، عقب انتقاد الجيش بسبب الهجوم على وسائل الإعلام، وذلك ضمن أحدث أعمال القمع على حرية الصحافة.

وتم منع حامد مير، أحد الصحفيين البارزين في باكستان، من استضافة برنامجه على قناة جيو الباكستانية.

وكتب مير، الذي لديه أكثر من 6 ملايين متابع" لا شيء جديد بالنسبة لي".

وكان قد جرى منع مير من تقديم البرنامج في الماضي، كما تلقى ست رصاصات عام 2014، في إحدى محاولات الاغتيال التي تعرض لها.

وقال "نجوت من عدة محاولات اغتيال ولكن لا أستطيع أن امتنع عن رفع صوتي لصالح الحقوق التي يكفلها الدستور. وهذه المرة أنا مستعد لأي تداعيات ومستعد للمضى لأي مدى لأنهم يهددون أسرتي".

وكان مير قد انتقد الأسبوع الماضي رئيس الاستخبارات وطالب بمحاسبته على واقعة الهجوم على أحد زملائه.

وكان ثلاثة مسلحين على الأقل قد اقتحموا شقة الصحفي أسد على تور في 25 مايو الجاري، وقاموا بتعذبيه لانتقاده الجيش.

وقال تور لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "لم يحدث تقدم في القضية.. ليس لدي أمل في تحقق العدالة".

ويذكر أن هناك تزايدا في الشكوى من تلقى المؤسسات الإعلامية والصحفيين تهديدات منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء عمران خان مقاليد السلطة عام 2018، عقب انتخابات، يتردد أن الجيش قام بالتلاعب بها.

وقالت منظمة العفو الدولية "على السلطات حماية حرية الصحافة في بيئة قمعية بالفعل. الرقابة والمضايقة والعنف البدني لا يجب أن تكون الثمن الذي يدفعه الصحفيون مقابل أداء وظائفهم".