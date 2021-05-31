يعاني ملايين الصينيين من مشاكل في الأسنان، على الرغم من التقدم الطبي وحرص الدولة على تقديم كل الخدمات إلى شعبها، وهذه المشكلة بدأت معهم منذ الطفولة، حتى أصبحت سببًا في ارتفاع مكاسب مستشفيات وعيادات الأسنان.

ووفقًا للمسح الوطني الخاص بصحة الأسنان، الذي تقوم به الصين كل 10 سنوات، منذ عام 1983، فإن نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من تسوس الأسنان، حيث إن نسبة إصابة الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات بالتسوس كانت 65.1% عام 2005 ووصلت إلى 70.9% عام 2015، أما نسبة الأطفال البالغين من العمر 12 عامًا، فكانوا 26.7% عام 2005 وأصبحوا إلى 34.5% عام 2015.

وفي عام 2015، خضع 4.1% فقط من الأطفال البالغين 5 سنوات للكشف والعلاج، والبالغين 12 عامًا، فقد فخضع و16.5% فقط منهم.

أما عن نسبة استخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد لمنع التسوس، فيستخدم 42.1% فقط من الأطفال بعمر 5 سنوات هذا النوع من المعجون، و61% فقط من البالغين، وعلى مستوى غسيل الأسنان، فأن 24.1% فقط من الأطفال ينظفون أسنانهم مرتين يوميًا، و36.1% فقط من البالغين يفعلون ذلك.

وفي عام 2017، أجرى "مركز التثقيف الصحي الصيني" دراسة استقصائية حول صحة الفم في 4 مدن صينية، واتضح أن 74.8% من المواطنين لا يستخدمون الخيط و62.8% لا يغسلون أسنانهم نهائيًا، بينما 35.4% من الأشخاص لا يخضعون لفحوصات الأسنان منذ الطفولة، و28.77% فقط من يذهبون للطبيب في الوقت المناسب، في الوقت الذي يلجأ 71.23% إلى شرب الماء المثلج وأخذ المسكنات.

وبحسب "جمعية طب الأسنان الصينية"، فإن 79% من الأشخاص في منتصف العمر والذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يعانون من ضعف الأسنان، و4.5% من كبار السن ليس لديهم أسنان، بينما يعاني 87.4% من نزيف اللثة.

ووفقًا لموقع "فاينس سينا" الصيني، فإن حوالي 97% من الصينين حاليًا يعانون من مشاكل في الأسنان، وهناك أسباب كثيرة أدت إلى استمرار هذه المشكلة، أبرزها ارتفاع سعر زراعة الأسنان وعدم تغطية التأمين الطبي لكامل تكاليف علاج التهاب اللثة وخلع الضروس ووضع الحشوات، حيث إن التأمين يغطي حوالي 55% فقط من التكلفة.

ويضطر حاليًا عدد من الذين يعانون من مشاكل الأسنان للذهاب إلى الطبيب، ووسط ارتفاع سعر أدوات الأسنان والكشوفات، أدى ذلك إلى أن تصبح مستشفيات الأسنان المتخصصة هى الأعلى ربحًا مقارنة بالتخصصات الأخرى.