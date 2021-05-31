برلمان تايوان يوافق على إقرار برامج مساعدات إضافية للمتضررين من أزمة فيروس كورونا

وافق برلمان تايوان، اليوم الاثنين، على تخصيص مساعدات اقتصادية واجتماعية بقيمة 15 مليار دولار للأفراد والشركات المتضررة من التفشى الأخير لفيروس كورونا، الذي أسفر عن تسجيل أكثر من 8500 حالة إصابة و124 حالة وفاة.

وقرر البرلمان تمديد العمل بالمرسوم الخاص حتى يونيو 2022، وزيادة إجراءات المساعدات بواقع 420 مليار لتصل إلى 840 مليار دولار تايواني (2ر15 مليار لتصل إلى 4ر30 مليار دولار أمريكي).

وقال المسؤولون إن عدد الأشخاص الذين سوف يستفيدون من المساعدات سيتجاوز 24ر5 مليون مواطن، وهو العدد الذي تلقى إعانات نقدية تقدر بأكثر من 139 مليار دولار تايواني العام الماضي.

ومن المتوقع أن يضع مجلس الوزراء الصيغة النهائية للموازنة الخاصة الجديدة في الثالث من يونيو المقبل، مما سيسمح بإرسال الإعانات المالية للحسابات المصرفية بحلول الجمعة المقبلة.