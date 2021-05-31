قال الفنان محمد فراج، إن عام 2021 كان صعبًا عليه، لكن الله أكرمه كثيرًا بالأعمال التي قدمها خلال الموسم الرمضاني الماضي، موضحًا أن مسلسل «لعبة نيوتن» تم تصويره لمدة عامين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، أنها تأجيل المسلسل كان في صالحه، مشيرًا إلى أنه استمتع بالعمل مع الفنانة منى زكي، خاصة وأنه يحبها كثيرًا.

وأشار إلى ارتباطه كثيرًا بالأعمال التي يقدمها وبفريق العمل، ويحزن جدًا عندما يفارقهم بعد انتهاء التصوير، لأنه يكون قد تعلق بهم كثيرًا، ذاكرًا أن شخصية «الشيخ مؤنس» تم كتابتها بشكل محكم للغاية.

وعن مشهد الفنانة منى زكي في المحكمة، أوضح انه لم يكن موجودًا في الأساس وتم إضافة، معلقًا على حالة زكي حينها أنها «إيديها كانت كلها مايه وواقفة لوحدها وبتكلم نفسها».

وعن مشهد الاغتصاب الزوجي، ذكر أن شخصية مؤنس ليست لها أي عذر لتقدم على هذا الفعل، إلا أن تحركه في كثير من المواقف يرجع إلى معاناته من مشكلات نفسية كثيرة، ظهرت في تعامل في عمله ومع زوجاته.