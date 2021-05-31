السودان يجيز سياسات لضبط الصادرات والواردات

أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، في اجتماع اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، توصية خاصة بسياسات ضبط الصادرات والواردات.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن تلك السياسات تتضمن الإسراع في تطبيق النظام الالكتروني، والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن مراجعة الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية.

كما تتضمن تلك السياسات، التحكم في تصدير الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم بالإضافة إلى تقييد استيراد السيارات، وحصر ذلك على الوكلاء المعتمدين.