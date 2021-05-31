الاقتصاد التركي يسجل نموا بـ 7% في الربع الأول على أساس سنوي

أفادت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، بأن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 1ر29% في الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ تريليون و386 مليارا و347 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 50ر8 ليرة).

وفي الربع الأول من 2021، ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1ر18% والأنشطة الخدمية الأخرى بـ 4ر14% ، والصناعة 7ر11%، والزراعة 5ر7%.