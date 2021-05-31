الحبس عامين لشخصين بمنيا القمح بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها بمعاقبة شخصين اثنين بالحبس لمدة سنتان؛ لاتهماهما بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.



كانت الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين: علاء.خ.م، وأحمد.ال.م، مقيمين بدائرة مركز منيا القمح، وتحرر لهما المحضر رقم 1017 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح لسنة 2021؛ بتهمة الانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.



وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنح الإرهاب، والتي أصدرت حكمها المتقدم.