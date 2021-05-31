عضو في مجلس السيادة السوداني يشيد بمواقف مصر ودعمها المتواصل لبلاده

أثنى عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، على مواقف مصر ودعمها المتواصل للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مشيدا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان.

وأكد إدريس، خلال لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم الاثنين، السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية، وحرص البلدين على دعمها وتطويرها.

من جانبه، أوضح السفير المصري، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للمشروعات المهمة المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والبنى التحتية والزراعة والتجارة والصناعة، مؤكدا حرص مصر على المضي قدما لتنفيذها والدفع بها من أجل الوصول لمرحلة التكامل التام وفتح آفاق جديدة، واستغلال كافة الفرص المتاحة لترقية وتطوير العلاقات بين مصر والسودان.

وأكد السفير حسام عيسى، الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به مصر لدعم تنفيذ استحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان وحرصها الدائم على استقراره وسلامة وحماية أهداف ثورته.