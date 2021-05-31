باحث سياسي: مباحثات مصر مع الجانب الإسرائيلي تحمل هموم وطموحات الشعب الفلسطيني

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن زيارة الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، مهمة للغاية وتأتي استكمالا لدور مصر في حل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن مصر تعمل لصالح فلسطين بالدرجة الأولى، ومباحثات الوزير عباس كامل، مع الجانب الإسرائيلي تحمل كل هموم وطموحات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ذاكرًا أن الخلاف الفلسطيني الداخلي أضعف موقف فلسطين على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن إسرائيل تعاني من أزمة حكم، متمثلة في ضعف رئيس الوزراء نتنياهو، وفشله في استعادة رفات الجنود المتواجدة في غزة، مشيرا إلى أن اليمين الإسرائيلي متطرف جدا، بعكس اليسار الذي تؤمن بعض عناصره بحل الدولتين.

وتابع: «كان هناك تضليلًا من قبل أطراف تابعة للإخوان ودول إقليمية كإيران للشعب الفلسطيني، حول دور مصر في حل القضية الفلسطينية»، متوقعا بناء الجانب المصري على نجاحه في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، لتسريع وتيرة التفاوض في مجمل القضية الفلسطينية، فضلا عن إعادة اللحمة بين فتح وحماس، لتوحيد الموقف.

