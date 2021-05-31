الحكومة الألمانية تدعم تركيب فلاتر هواء في قاعات الدرس للتلاميذ الصغار

أعلنت وزيرة التعليم الألمانية انيا كارليتسك، أن الحكومة الاتحادية ستدعم تركيب فلاتر هواء داخل قاعات الدرس للتلاميذ الصغار.



وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين، أن هذه الفلاتر ستكون مركبة بشكل ثابت في قاعات الدرس للتلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما وهي الشريحة العمرية التي لا يمكن تطعيمها بعد ضد كورونا.



وأضافت كارليتسك: "وهكذا فإننا سندعم الولايات أو بالأحرى البلديات، بحيث تتمكن من القيام بالتركيبات الثابتة خلال الصيف".



ويذكر أن الحكومة الاتحادية تدعم بالفعل تركيب فلاتر هواء في القاعات العامة والمسارح والمتاحف والمسارح المدرسية أيضا. وتعمل وزارة الاقتصاد المختصة في الوقت الراهن على استكمال التوجيه الحالي الخاص بالدعم بحيث يتم توسيع نطاقه ليشمل قاعات الدرس الخاصة بالتلاميذ الصغار أيضا.



كما يوجد في الولايات أيضا برامج دعم خاصة بها لتركيب مرشحات الهواء.



وفي إشارة إلى العام الدراسي القادم، قالت كارليتسك: "كلما قلت حالات العدوى، وكلما قلت الإصابات لدينا، كان من الأسهل أن نعود إلى العمل بنظام التشغيل العادي عندما نبدأ الدراسة بعد الصيف".