منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل غير متوازن بنسبة 6% هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد العالمي قد ينمو "بنحو 6 بالمئة" هذا العام، بينما حذرت من أن التعافي من الخسائر المرتبطة بوباء كورونا، سيكون "متفاوتا للغاية".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو سيأتي مدفوعا بالقوى الاقتصادية الرئيسية الثلاث في العالم، حيث سيتوسع إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة تزيد على 8 بالمئة.

ويجب أن تكون الولايات المتحدة التالية مباشرة، حيث ستسجل ما يقرب من 7 بالمئة من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، مع تسجيل الاتحاد الأوروبي نسبة أعلى من المعتاد، بواقع 25ر4 بالمئة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بينما سيكون الانتعاش الاقتصادي المتوقع لهذا العام بمثابة "ارتفاع مثير للإعجاب بعد أن بلغت نسبة الانكماش 5ر3 بالمئة في عام 2020"، فإنه من غير المرجح أن تعود مستويات المعيشة "إلى المستوى الذي كان متوقعا قبل تفشي الوباء" بحلول نهاية العام المقبل. وجاء ذلك ضمن التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021، والتي أشارت إلى أن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا أدت إلى زيادة صعوبة تقدير إجمالي الناتج المحلي و"قد تكون قللت من إمكانية مقارنة النتائج الاقتصادية في الدول".