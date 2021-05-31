وزيرة التضامن عن وقف الدعم النقدي للأسر التي تزوج القاصرات: الأطفال ليسوا ملكية خاصة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" تنموي يقيم الأسرة وفقا لمؤشرات تخص أضعف الفئات فيها وهي الأطفال، مؤكدة أنها الفئة الأحق بالاهتمام.

وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة "الحدث اليوم" أن بعض الأسر الفقيرة التي تضطر إلى تزويج الأبناء أو تشغيلهم في سن صغير؛ ما يؤثر سلبا على حياة الأطفال والمجتمع بأكمله بالتبعية.

وردا على الانتقادات التي وجهت بشأن دارسة الوزارة لوقف ال عم النقدي عن الأسر التي تزوج الفتيات القاصرات، أكدت الوزيرة، أن "الأطفال ليسوا ملكية خاصة ولهم حقوق"، لافتة إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها لحمايتهم إذا تم حرمانه من هذه الحقوق.

وأشارت إلى أن الزواج المبكر يحرم البنت من طفولتها وصحتها وتعليمها، مشيرة إلى أن بعض الأسر تلجأ لتزوير الأوراق لتزويج بناتها قبل السن القانوني، وقد ينتج عن هذا أطفال لايمكن تسجيلهم رسميا.

وذكرت الوزيرة أن منع الدعم النقدي عن الأسر التي تزوج القاصرات يأتي في إطار الردع وليس العقاب، وذلك ضمن منظومة متكاملة لعلاج هذه الظاهرة، من خلال عدة خطوات على رأسها تحسين الوعي، والتمكين الاقتصادي للمرأة.