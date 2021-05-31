هل يرحل أحمد حجازي عن اتحاد جدة؟

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أعلن أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، استمراره مع الفريق في الموسم القادم وذلك بعد الفوز على النصر في الدوري.

وشارك حجازي في فوز اتحاد جدة على حساب النصر بنتيجة (2-1)، ضمن مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري السعودي.

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية: «حققنا جزء من أهداف الفريق، نستطيع البناء على ما تحقق للموسم القادم، بإذن الله متواجد الموسم القادم مع الاتحاد».

وأضاف: «أشكر الجماهير ثاني مباراة بحضور الجماهير بعد غياب منحونا الحماس، أهم شيء في اللعبة الجمهور».

وأكمل مدافع الأهلي السابق: «احترمنا النصر على ملعبهم هو فريق قوي».