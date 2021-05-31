الهند: تأخر وصول الأمطار الموسمية قد يؤخر زراعة المحاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن زراعة المحاصيل الرئيسية في الهند، مثل الأرز والذرة وفول الصويا، قد تتأخر حيث من المتوقع أن تصل الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية، التي تروي أكثر من نصف الأراضي الزراعية في البلاد، إلى البر الرئيسي بعد يومين من المعتاد.

ونقلت الوكالة عن بيان نشرته إدارة الأرصاد الجوية الهندية على موقعها الالكتروني أنه من المحتمل أن تصل الأمطار الموسمية إلى ولاية كيرالا جنوبي البلاد يوم الخميس المقبل.

ويعتبر وصول الأمطار الموسمية في الوقت المناسب أمرا حاسما لانتاج المحاصيل والنمو الاقتصادى في الهند، فى الوقت التى تكافح فيه البلاد أسوأ تفشي فى العالم لفيروس كورونا.

وتفشى الفيروس في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 70% من سكان البلاد.

ويصل تعداد سكان الهند إلى مليار و300 مليون نسمة.

وتمثل الزراعة 18% من اقتصاد البلاد.

وينتظر المزارعون بصفة عامة الأمطار الموسمية قبل البدء في زراعة الحبوب الغذائية والقطن وفول الصويا والفول السوداني وقصب السكر. وأي عجز في الأمطار خلال الجزء الأول من الموسم يمكن أن يؤخر البذر ويقلل من المحاصيل، حتى لو تسارعت الأمطار الموسمية لاحقا.