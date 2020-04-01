مسؤول مصرفي: تفشي كورونا في المصانع يثير مخاوف اقتصادية جديدة في تايلاند

توقع بايونج سريفانيتش، رئيس اتحاد المصرفيين التايلانديين، أن يؤدي تفشي فيروس كورونا المتزايد في المصانع إلى الإضرار بقطاع التصدير في البلاد، وسط احتمالات بمعاناة الاقتصاد التايلاندى من انتكاسة أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج للأنباء عن بايونج قوله اليوم الاثنين خلال مؤتمر عبر الفيديو إن العديد من أصحاب المصانع علقوا إنتاجهم لوقف تفشي الفيروس بين عمالهم، ما أثار مخاوف بشأن تعطل محتمل للقطاع الصناعي.

ومن شأن المزيد من وقف الإنتاج أن يؤثر على التصدير في البلاد، وهو المحرك الرئيسي الوحيد للنمو في غياب السياحة الدولية.

يشار إلى أن كل من شركات "سي.بي فودز"، أكبر منتج للحوم في البلاد، و"سري ترانج جلوفز" للقفازات المطاطية و"كال كومب إلكترونيكس" قد أغلقت مصانعها هذا الشهر بعد تفشي فيروس كورونا بين عمالها.

وقال بايونج إن التأخير في التطعيم ضد كورونا سوف يزيد من تثبيط التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي للدولة.