الصحة: بلغنا مرحلة الاستقرار في الوضع الوبائي لفيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر بلغت مرحلة الاستقرار في الوضع الوبائي لفيروس كورونا؛ نتيجة وعي المصريين والإجراءات الاحترازية المتخذة، خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسني، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن إصابات كورونا تشهد استقرارًا خلال الـ10 أيام الماضية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تستلزم الحذر؛ حتى الوصول إلى مرحلة انخفاض الأعداد.

وأكد أن المنظومة الصحية في مصر قوية سواء خلال مرحلة زيادة أو ثبات الأعداد، متوجهًا بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الاستراتيجية الموضوعة؛ للتعامل مع زيادة الأعداد بمنتهى الذكاء والحكمة.

من جانبه، شدد الدكتور إيهاب كامل، مساعد وزير الصحة، على أهمية الالتزام بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا والجرعات المطلوبة من الأدوية، منوهًا إلى أن ضعف المناعة أحد المشكلات التي يتعرض لها مريض «كوفيد - 19».

وناشد كامل، الأطباء والمواطنين الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة والسكان، وعدم زيادة جرعات الكورتيزون؛ منعًا لإضعاف المناعة وزيادة فرص الإصابة بالفطر الأسود.