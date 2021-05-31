رئيس وزراء اليونان يستقبل وزير خارجية تركيا في أثينا

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أجواء ودية، اليوم الاثنين.

وقالت مصادر حكومية في أثينا إن الأجواء خلال اللقاء، الذي استمر نحو ساعة، كانت جيدة للغاية.

بعد ذلك، سار وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره التركي في شوارع رئيسية مغلقة وخالية من المارة في وسط أثينا إلى مقر وزارة الخارجية لاستكمال المباحثات.

وتعمل تركيا واليونان بصورة مكثفة منذ بداية العام لاستمرار مسار المباحثات على الرغم من الصراعات القوية بين الدولتين.

وكان تشاووش أوغلو قد استقبل في أبريل الماضي وزير الخارجية اليوناني في أنقرة، مع ذلك، وقعت فضيحة في ذلك الوقت عندما تبادل وزيرا الخارجية الاتهامات بسوء السلوك أمام الكاميرات بشأن الصراعات الرئيسية مثل الخلاف على إمدادات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وسياسة الهجرة.