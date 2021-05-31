فوز الحزب الموالي لرئيس الدولة في الانتخابات البرلمانية القبرصية

فاز حزب "التجمع الديمقراطي" (يمين وسط) الموالي للرئيس القبرصي بالانتخابات البرلمانية في البلاد بعد حصوله على 27,77% من أصوات الناخبين، وفقا للجنة الانتخابات المركزية.

وأشارت اللجنة في بيان صدر بعد فرز 100% من الأصوات إلى أن "الحزب التقدمي للشعب العامل القبرصي" (يسار) يأتي في المرتبة الثانية مع حصوله على 22,34%، ويليه "الحزب الديمقراطي" (وسط) مع 11,29%، فيما جاء القوميون المتطرفون من "الجبهة الشعبية الوطنية" في المرتبة الرابعة مع 6,78% من الأصوات.

وما عدا الأحزاب المذكورة، دخلت البرلمان أيضا ثلاثة أحزاب أخرى، هي "حركة الديمقراطيين الاجتماعية" (6,72%) و"القوى الديمقراطية" (6,10%) و"الحركة الإيكولوجية - التعاون المدني" (4,41%).

وشارك في الانتخابات 551 مرشحا عن 15 حزبا وسبعة مرشحين مستقلين.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن "التجمع الديمقراطي" الموالي للرئيس نيكوس أناستاسيادس سيحتاج إلى تحالف حزبي من أجل تمرير مشاريع الحكومة.