الرئيس البرازيلي يتوقع وصول استثمارات بقيمة 50 مليار دولار إلى بلاده

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قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، في كلمته في افتتاح الدورة الجديدة من منتدى الاقتصاد البرازيلي، إن أهداف هذه الدورة معبرة للغاية.

وأضاف أنه من المحتمل تقديم 60 مشروعا تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 72 مليار دولار خلال الدورة الحالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولسونارو قوله إنه في ضوء المقترحات المقدمة في المنتدى، من المتوقع وصول استثمارات بقيمة 50 مليار دولار إلى البرازيل لتوفير 22 ألف وظيفة خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

واعترف بولسونارو بأن البلاد مازالت تواجه مخاطر بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتخفيف حدة الأزمة.

وقال إن الأزمة الصحية لا تهدد نمو الاقتصاد البرازيلي، وإن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتقليل ما يعرف باسم تكلفة العمل في البرازيل.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن الحكومة وضعت حلولا ضريبية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

من ناحيته قال ماورسيو كلافر كارون رئيس بنك التنمية الأمريكي أمام المنتدى، إن البنك المعني بتمويل المشروعات التنموية في دول أمريكا اللاتينية وافق على تقديم خط ائتمان بقيمة 20 مليار دولار لدعم البرازيل.