رئيس قسم الأنف والأذن بطب الإسكندرية يستعرض أعمال تطوير العمليات وقاعات الدروس

طنطاوي: ما حدث نتاج فريق عمل نفذ 7 محاور وحقق أكثر من 20 إنجازا خلال ٣ سنوات



كشف الدكتور أحمد طنطاوي، رئيس قسم الأنف والأذن بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن حجم التطوير الذي تم خلال توليه رئاسة القسم، وافتتحت افتتاح أعمال الإنشاء والتطوير 19 مايو الجاري، وذلك خلال فترة ثلاث سنوات بدأت أغسطس ٢٠١٨.

وحضر الافتتاح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وقيادات الجامعة والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب وقيادات الكلية والدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وقيادات المستشفيات، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية والضيوف من المتبرعين من رجال أعمال الإسكندرية.

وأوضح طنطاوي، أن حجم التطوير والإنشاءات والأجهزة الطبية تكلف حوالي ٢٦ مليون جنيه، من بينها ٢٠ مليون جنيه تبرعات من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والجهود الذاتية و ٦ مليون جنيه من ميزانيه مستشفيات جامعة الإسكندرية.

وأكد هذا العمل ليس عملا فرديا بل هو نتاج جهد وعمل وتعاون جميع أعضاء هيئة التدريس، وأن هذا العمل هو استكمال لعمل جميع رؤساء القسم السابقين الأساتذة ومنتسبي القسم، وأن حجم التطوير جاء بناء على ما تم بناءه في السنوات الطويلة الماضية.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة التطوير على ٧ محاور هي تطوير البنية التحتية لحجرات العمليات وغرف المرضى والعناية المركزة وغرف التدريس، وإمداد العمليات بالأجهزة الطبية والألات الجراحية الحديثة، والاهتمام بتدريب شباب الأطباء والاخصائيين على أعلى مستوى،

المحو والاهتمام بتوفير المكان الملائم والخدمة الطبية الميزة للمريض الغير قادر، والاهتمام بطلبة الدراسات العليا والاهتمام بالبحث العلمي، والاهتمام بتعليم وتدريب طلبه البكالريوس وتطوير المناهج، والاهتمام بالنشاط العلمي في صورة مؤتمرات عالمية واجتماعات دورية وورش عمل.

وعدد الإنجازات والتي من بينها تطوير البنية التحتية بالكامل لخمس غرف عمليات أرضيات فينيل وحوائط pvc وشبكة غازات وتكييف مركزي، وتطوير كامل للعنا المركزة الجراحية وتشمل ٣ سراير منهم سرير جديد مخصص للأطفال وحديثي الولادة، وتطوير كامل للعيادات الخارجية وتزويدها بوحدات كشف كل منها بها مناظير كامله وكاميرا وشاشات عرض، و تطوير غرف المرضي بالكامل من بنيه تحتيه وشبكه غازات أكسجين وسرائر وغيرها.



وذكر ضمن الإنجازات أيضا، توفير أجهزة طبيبة جراحية وألات ومناظير على أحدث مستوي مثل جهاز الليزر ثاني اوكسي الكربون والابحار الجراحي والتصوير الحنجري وجهاز الاشعار والتنبيه لأماكن الأعصأب أثناء إجراء العمليات الجراحية وآلات ومناظير الجيوب الأنفية وغيرها من الأجهزة، وإنشاء أحدث معمل للتشريح مجهز بأحدث الأجهزة والمناظير وآلات الجراحية لتدريب الأطباء الأخصائيين على التشريح قبل إجراء العمليات الجراحية في كل تخصصات الأذن والأنف والحنجرة، وإنشاء غرفة عمليات مخصصة على أحدث طراز ومزودة بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات الجراحية التي تجري بمخدر موضعي في التخصصات المختلفة للاذن والأنف والحنجرة، وإنشاء وتطوير المركز التعليمي لنقل العمليات الجراحية من غرف العمليات الي المركز نقل حي Educational live surgery Center.



ولفت إلى تطوير غرف التدريس للطلبة بأجهزة عرض ديجيتال وأجهزة صوت وإمكانية التدريس أون لاين سسي، ووضع برنامج لتدريب الأطباء المقيمين لمدة خمس سنوات على أعلى مستوى من التدريب الاكلينيكي والجراحي، وعقد مؤتمر إسكندرية الدولي للاذن والانف والحنجره رقم ٣٦ لعام ٢٠١٩ AlexORL 2019 والذي حقق حضورا غير مسبوق أكثر من ١٠٠٠ طبيب من مختلف الجامعات والمستشفيات والبلاد العربية والأجنبية وتطوير كبير في الشكل والتنظيم والمضمون وبحضور عدد كبير من المتحدثين الأجانب.



وأشار إلى تنظيم ورش عمل علي هامش مؤتمر ٢٠١٩ في التخصصات المختلفة، و٩ ورش عمل مايو ٢٠٢١ في التخصصات المختلفه أذن والأنف والحنجرة على أعلى مستوى، وتطوير كامل لغرف التدريس والمدرج تغيير أجهزة العرض إلى شاشات ل س دي وأجهزة صوت حديثة.



وأعلن قرب الانتهاء من كتاب جديد لطلاب البكالريوس ليتواكب مع نظم التدريس الحديثه باشتراك جميع اعضاء هيئه التدريس، وإنشاء برنامج الزمالة الاكلينيكية في جراحات الراس والرقبه واشتراك اطباء من الدول العربيه وأفريقيا بها، واحبرض على اجتماعات علمية أسبوعية واجتماعات morbidity and mortality واجتماع Tumor Board بالاشتراك مع قسم الأورام والأشعة والباثولوجي.



وتابع: تم وضع خطة للبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات القادمة تتواكب مع التطور الهائل في التخصص، وإجراء أكثر من ١٠٠٠٠ عمليه جراحية في التخصصات المختلفة خلال الثلاث سنوات الماضية للمريض الغير قادر وبالمجان، وإجراء الكشف على أكثر من مائه الف مريض الغير قادر خلال الثلاث سنوات الماضية في تخصصات الاذن والأنف والحنجرة والسمعيات والتخاطب.



وقدم الشكر والتقدير لإدارة الكلية الحاليه والسابقة وإدارة المستشفيات الجامعية والادارة الهندسية على الدعم المادي والمعنوي المستمر خلال الثلاث سنوات الماضيه، وأعضاء هيئه التدريس بالقسم الذين شاركوا في هذا الإنجاز الكبير وهم الشريك الأصيل لهذا العمل، وخص الدكتور عماد مجدي الذي لم يبخل بجهده وفكره في كل خطوه وإنجاز تم طوال الثلاث سنوات الماضية ومثال للاتقان والولاء والانتماء للقسم.



وثمن مجهوداالمتبرعين الذين ساهموا بتبرعاتهم في استكمال هذا العمل.