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شفاء 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء

الشفاء من كورونا
الشفاء من كورونا
مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:22 م
سجلت مديرية الصحة بشمال سيناء 15 حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، بينما تم تسجيل 3 حالات إيجابية.

وأكد بيان مديرية الصحة، أن إجمالي عدد الحالات الايحابية منذ بداية الأزمة بلغ 495 حالة، وعدد حالات الشفاء بلغ 2699 حالة، وعدد حالات الوفاة 188 حالة.

كما أوضح بيان مديرية الصحة، أن إجمالي عدد الحالات المحتجزة للعلاج 24 حالة، وعدد حالات العزل المنزلي 74 حالة.

وذكر الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن 3495 فردًا تلقوا لقاح كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام، لافتا إلى استمرار التسجيل للحصول على اللقاح مجانا.

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