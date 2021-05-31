إيطاليا: إعادة فتح قنصليتنا في بنغازي وافتتاح أخرى فخرية في سبها

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن روما ملتزمة بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة "وشيكة" لفتح القنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان.



وأضاف: "خلال الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا".



وأكد دي مايو، في خطابه اليوم االاثنين، بمنتدى الأعمال الإيطالي الليبي، بمشاركة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور روما، أن ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظى المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة.



وأوضح وزير الخارجية الإيطالي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية - أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية محاور يمثل البلد بأسره، ومعها يمكن التخطيط للاستثمارات القادمة في كل التراب الليبي.



وأشار إلى أن بلاده لم تتخلَ أبدا عن ليبيا، حيث واصلت السفارة الإيطالية بطرابلس دائمًا العمل حتى في أصعب اللحظات.