كبير الخبراء الأمريكيين: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على كورونا

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا، وذلك على خلفية تراجع معدلات الإصابة في ظل حملات تقديم اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" للمواطنين.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية نقلتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "لا نريد إعلان النصر قبل الأوان لأنه لا يزال لدينا طريقا لنقطعه، لكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على لقاح كورونا، سيكون المجتمع أكثر أمنا وأمانا".

وانخفضت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 53% منذ أول مايو وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، غير أن المعدلات لا تزال مرتفعة بين السكان غير المحصنين كما ترتفع الحالات على مستوى العالم، وبالفعل كان هناك عدد أكبر من الحالات العالمية في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بأكمله، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأضاف فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "طالما أن هناك درجة معينة من النشاط في جميع أنحاء العالم، فهناك دائما خطر ظهور متغيرات وهو ما يقلل إلى حد ما من فعالية لقاحاتنا".

ومضى قائلا: "نناقش الآن على مستويات مختلفة كيف يمكننا زيادة الإنتاج للحصول على جرعات اللقاح من الشركات التي تصنعها لنا بالفعل، والحصول على جرعات أكثر يمكن توزيعها على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط".

وبشأن عمل الولايات المتحدة على معالجة المشكلات التي تمنع شعبها من الحصول على اللقاح، نقلت الجارديان عن فاوتشي إشارته إلى أن الولايات المتحدة تركز جهودها على هذا الأمر حيث تسعى إدارة جو بايدن، إلى تقديم اللقاحات إلى 70% من السكان البالغين في الولايات المتحدة بحلول 4 يوليو.

وشدد على أن خطر "كوفيد-19" سيظل مرتفعا في الولايات المتحدة لحين الانتهاء من تطعيم الغالبية العظمى من الأمريكيين.