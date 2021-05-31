السعودية ترسي استيراد 562 ألف طن قمح من عدة مناشئ

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات ترسية استيراد 562 ألف طن قمح من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبد العزيز الفارس، في تصريحات اليوم، إن هذه الكمية تمثل الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام ، وتأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأوضح أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وتكون المؤسسة، بهذه الدفعة، تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 2ر1 مليون طن قمح.