 وزير الخارجية التركي: لافروف يزور تركيا قريبا لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مايو 2022 11:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية التركي: لافروف يزور تركيا قريبا لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:58 ص

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور تركيا في الثامن من يونيو المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن الزيارة تهدف لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح.

وعلق تشاووش أوغلو على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالقول: "نسعى لإعادة الأطراف مجددا إلى المحادثات".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قامت بجهود واسعة لحل الأزمة في أوكرانيا.

وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن تقارب يوقف الحرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك