وزير الخارجية التركي: لافروف يزور تركيا قريبا لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور تركيا في الثامن من يونيو المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن الزيارة تهدف لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح.

وعلق تشاووش أوغلو على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالقول: "نسعى لإعادة الأطراف مجددا إلى المحادثات".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قامت بجهود واسعة لحل الأزمة في أوكرانيا.

وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن تقارب يوقف الحرب.