علاء نبيل: روح الأهلي غابت في نهائي إفريقيا

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حمل علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، لاعبي الأهلي ومدرب الفريق بيتسو موسيماني، مسؤولية خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الأهلي في تحقيق إنجاز تاريخي، بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد لقبي 2020 و 2021.

وخسر الأهلي أمام الوداد المغربي أمس الإثنين، بنتيجة 2-0، بنهائي دوري أبطال إفريقيا الذي احتضنه ملعب مركب محمد الخامس.

وقال علاء نبيل في تصريحات تلفزيونية:" الأهلي وقع في أخطاء فادحة كانت سببًا في خسارته نهائي إفريقيا".

وأضاف:" موسيماني بدأ المباراة بتشكيل غريب، كان يجب الدفع بـ أفشة منذ بداية المباراة بدلا من حسين الشحات".

وأكمل:" شعرت خلال المباراة أن روح الفانلة الحمراء غابت عن اللاعبين".

وتابع:" موسيماني فشل في إدارة المباراة النهائية، ولم ينجح في تطوير مستوى الفريق على مدار الـ90 دقيقة".

وأتم:" في النهاية هي مباراة وانتهت، والأهلي قادر على العودة لمنصات التتويج، أتوقع أن تشهد مباريات الدوري المقبلة قوة وإثارة".