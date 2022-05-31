الداخلية تكشف حقيقة كشف استغاثة سيدة محتجزة من قبل زوجها بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو جرى تداوله على "فيس بوك"، تضمن استغاثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول؛ لاحتجازه شقيقتها بالغربية.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو المشار إليهـ وتبين أنها مقيمة خارج البلاد، وأن السيدة المذكورة بمقطع الفيديو هي شقيقتها تحمل جنسية ذات الدولة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، متزوجة من شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ولديه منها طفلين.

وباستدعاء الأخيرين أقرت الزوجة بأن المشكو في حقه دائم التعدي عليها بالضرب، ويُسيء معاملتها، بينما أوضح الزوج أن زوجته مريضة نفسية ويقوم بعلاجها، وعلى إثر ذلك قامت الزوجة بالتواصل مع شقيقتها "صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.