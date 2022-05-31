شركة رينيوبل باور الكندية تعتزم شراء وتطوير 4 مشروعات لطاقة الرياح في السويد

تعتزم شركة رينيوبل باور كابيتال المدعومة من مجلس استثمار أموال التقاعد الكندي شراء وتطوير 4 مشروعات لطاقة الرياح في السويد بقيمة 800 مليون يورو (857 مليون دولار).



وستقوم الشركة الكندية التي تركز على مشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا ببناء محطات الرياح التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 528 ميجاوات، بما يكفي احتياجات 182 ألف منزل من الكهرباء.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البناء السريع لمحطات الطاقة المتجددة في أوروبا أصبح عنصرا أساسيا في خطط القارة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين أمن إمدادات الكهرباء.



تأسست شركة رينيوبل باور كابيتال في كانون الأول/ديسمبر 2020 للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء. ورغم ارتفاع أسعار توربينات طاقة الرياح خلال الشهور الأخيرة ترصد الشركة زيادة في الطلب على الطاقة المتجددة من جانب العملاء الصناعيين بما في ذلك منتجي الهيدروجين الأخضر والصلب.



وقال بوب بساراديليس الرئيس التنفيذي للشركة الكندية إن الطلب على الطاقة المتجددة النظيفة والرخيصة كبير وينمو... نرى طلبا صناعيا كبيرا على هذه الطاقة في وسط وشمال السويد خلال الشهور المقبلة".