الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كرواتيا بذكرى يوم الدولة

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.